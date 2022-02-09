Главу лаборатории РАНХиГС объявили в розыск по делу Раковой

Руководителя научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск по делу экс-замглавы Министерства просвещения РФ Марины Раковой.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, Корниенко, ранее проходившая по делу Раковой в качестве свидетеля, уехала из Москвы в Кишинев.

"Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск", — сообщил источник агентства.

По его словам, Корниенко вменяется причастность к хищению 20 млн рублей, которые были выделены под федеральный проект "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование". Следователи полагают, что глава лаборатории обналичивала похищенные средства.

Ранее обвинение в причастности к этому эпизоду мошенничества было предъявлено Раковой, а также ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву.

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