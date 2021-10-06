МВД России сообщило о местонахождении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, которая, как сообщалось ранее, была объявлена в розыск по делу о мошенничестве.
"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Марина Ракова самостоятельно явилась в полицию.
Ранее Марине Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве и объявили федеральный розыск, поскольку она не явилась на допрос и отключила телефоны.
6 октября стало известно, что Ракова не является сотрудницей Сбербанка.
Напомним, экс-замглавы Минпросвещения обвиняют в причастности к хищению более 50 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в 2019 году замминистра добилась выделения возглавляемому ею Фонду новых форм развития образования бюджетного финансирования на реализацию госконтрактов по проекту "Учитель будущего".
Впоследствии выяснилось, что отчёты по исполнению контрактов сфальсифицированы, а часть бюджетных денег похищена.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей.