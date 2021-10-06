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Следственные действия с экс- замглавы Минпросвещения РФ проводят в МВД Москвы

Происшествия » Парад мошенников

МВД России сообщило о местонахождении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, которая, как сообщалось ранее, была объявлена в розыск по делу о мошенничестве.

Следственные действия с экс- замглавы Минпросвещения РФ проводят в МВД Москвы

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Марина Ракова самостоятельно явилась в полицию.

Ранее Марине Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве и объявили федеральный розыск, поскольку она не явилась на допрос и отключила телефоны.

6 октября стало известно, что Ракова не является сотрудницей Сбербанка.

Напомним, экс-замглавы Минпросвещения обвиняют в причастности к хищению более 50 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в 2019 году замминистра добилась выделения возглавляемому ею Фонду новых форм развития образования бюджетного финансирования на реализацию госконтрактов по проекту "Учитель будущего".

Впоследствии выяснилось, что отчёты по исполнению контрактов сфальсифицированы, а часть бюджетных денег похищена.

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Автор: Владимир Васютченко
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