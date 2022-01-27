В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек

В Днепре солдат Национальной гвардии Украины внезапно начал стрелять по караулу. Во время ЧП пять человек погибли, ещё пятеро получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе украинского МВД, стрельба началась в 03:30 (04:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Установлено, что огонь открыл солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения.

"При выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, а затем скрылся с оружием", — сказано в официальном сообщении ведомства.

Оперативники выехали на место происшествия. Они установят точные причины случившегося. Кроме того, по тревоге были подняты подразделения Национальной полиции и Нацгвардии.

В МВД уточнили, что во время следственных мероприятий представители командования будут оказывать содействие экспертам-криминалистам и полицейским.

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