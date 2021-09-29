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Юрист о гибели двух солдат-срочников: "Ребят, откровенно говоря, довели"

Общество

Юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил, что два солдата-срочника могли погибнуть в одной и той же воинской части в Свердловской области из-за "бездарной работы офицеров и психолога".

Юрист о гибели двух солдат-срочников: "Ребят, откровенно говоря, довели"

По словам Латынина, командование должно на высоком уровне поддерживать "морально-психологическое состояние коллектива".

"Ребят, откровенно говоря, довели", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Юрист выразил недоумение по поводу того, почему солдаты не сообщали своим родителям о неуставных отношениях, если они имели место быть, а те в свою очередь не обращались в правоохранительные органы военной юрисдикции или в Комитет солдатских матерей.

По мнению Латынина, солдаты и их родители не пытаются подавать жалобы и судиться, потому что не верят в правосудие и верховенство закона. Из-за этого "у нас военнослужащие из потерпевших по уголовным делам превращаются в терпил", считает юрист.

Военнослужащим надо объяснять, что любой вопрос решаем и необходимо всегда рассказывать о случаях унижений и вымогательств.

"Мы пережили тот период времени, когда — служи, терпи, будешь мужиком. Это уже пережиток, как говорится, Советского Союза, — подчеркнул юрист.

Он предполагает, что лица, которые "довели" погибших солдат, не понесут заслуженного наказания, потому что факт неуставных отношений после смерти доказать практически невозможно.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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