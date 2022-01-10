Корпоратив врачей в Лесосибирске на видео сняла супруга умирающего пациента

Корпоратив врачей в Красноярском крае на видео сняла супруга умирающего пациента. Об этом рассказала сама она.

Видео появилось в соцсетях 7 января. На кадрах видно, как врачи с рюмками в руках обнимаются и целуются. Любовь Ромашова из Лесосибирска рассказала сайту KP. RU, что приходила в больницу каждый день. Её муж был госпитализирован со спайками в кишечнике и лежал в реанимации. Посетителей в отделение не пускают из-за карантина.

Во время очередного визита женщина услышала смех в одном из кабинетов первого этажа. Она сняла на видео корпоратив врачей. Позже стало известно, что к этому моменту её супруг уже скончался.

"В тот момент, получается, я даже не знала, что он умер. А может быть, чувствовала — уже на ночь глядя меня просто ноги туда понесли", — рассказала Ромашова.

После этого региональный Минздрав и прокуратура начали проверку больницы.

Женщина отмечает, что в смерти супруга не обвиняет напрямую тех, кто был на празднике. По её словам, скорее всего, там были врачи другого отделения, так как реанимация находится в другом месте.

Любовь пожаловалась, что до сих пор не знает точную причину смерти — ей ещё не отдали историю болезни. В больницу её мужа положили с обострением кишечной болезни.