Связь смерти пациента с корпоративом медиков в Лесосибирске выясняет прокуратура

Прокуратура Красноярского края начала проверку больницы, в которой, как утверждают родственники одного из пациентов, из-за корпоратива, устроенного врачами, скончался 56-летний мужчина.

Информация об этом размещена на сайте краевого надзорного ведомства:

"По информации родственников и из размещенного видео следует, что сотрудники медицинской организации, находясь на рабочем месте в рабочее время, не исполняли должностные обязанности, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам", — написано на портале прокуратуры.

Трагедия случилась ещё 5 января. Пациент, ранее перенесший пять операций, находился в состоянии медикаментозной комы. По словам его родственников, никто из персонала за ним не наблюдал — все дежурные медики весело праздновали.

Видео, распространённое в соцсетях, как утверждают, сняла супруга мужчины.

"Я много раз звонила в больницу, чтобы узнать о состоянии мужа, но там либо трубку не брали, либо говорили: "Что вы звоните, он тяжелый, улучшений нет”. И трубку бросали, — объяснила женщина местным СМИ. — Я не выдержала и поехала в больницу. Долго ходила по коридорам, ища врачей. Нашла. Весёлых, пьющих, ни о ком не думающих".