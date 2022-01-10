В СК подтвердили информацию о замёрзшем насмерть депутате КПРФ

Правоохранители отказались заводить уголовное дело из-за смерти члена думы Арамильского городского округа Свердловской области Валерия Блинова. Его тело обнаружили в декабре прошлого года возле реки Сысерть.

Как заявил помощник главы СУ Следственного комитета России по региону Александр Шульга в разговоре с Znak.com, депутат КПРФ скончался по причине переохлаждения. По данным правоохранителей, на теле Блинова не нашли признаков насильственной смерти. О подробностях происшествия журналистам пока не рассказали.

Ранее анонимный источник сообщал, что парламентарий замёрз насмерть из-за "удара по голове". Блинова похоронили 28 декабря. До начала политической карьеры депутат 18 лет работал в МВД России. Блинова награждали двумя орденами "Мужества" и грамотой главы области за освобождение заложников.

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