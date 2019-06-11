В Петербурге умер депутат Заксобрания от "Единой России" Павел Зеленков

В Петербурге умер депутат городского Заксобрания, член партии власти Павел Зеленков. Ему было всего 50 лет.



Как сегодня живет Заксобрание Петербурга, которое в свое время требовало уволить заммэра Путина

Депутат Госдумы Виталий Милонов, бывший коллега Зеленкова, написал в одной из соцсетей: "50 лет - это так еще мало, столько планов...Прощай, товарищ".

По словам парламентария, смерть Зеленкова была неожиданной и скоропостижной, ее причина пока не уточняется. Источник из фракции "ЕР" возможной причиной смерти депутата назвал тромб или проблемы с сердцем.

Добавим, Зеленков родился в Ленинграде в 1968 году. В 2006-м он стал главой муниципального округа Звездное, через 10 лет - депутатом ЗС 6-го созыва по одномандатному округу N21. Являлся членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству госвласти и местному самоуправлению.

Зеленков состоял в общественном совете "Российского союза боевых искусств". В "ЕР" он вступил в 2007 году.

Члены ЗС выразили соболезнования родственникам Зеленкова и пообещали оказать всю необходимую помощь в организации похорон.

Источник превью: сайт Заксобрания Петербурга

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