Прокуратура: более 30 машин стали участниками смертельного ДТП в Башкирии

Свыше 30 автомобилей попали в ДТП на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии 26 декабря. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

"26 декабря 2021 г., ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49 км автодороги Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее региональное ГИБДД сообщила, что участниками аварии на трассе Уфа-Оренбург стали 22 машины.

В результате массового ДТП погиб один человек, пятеро получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Из-за аварии оказалось перекрыто движение в направлении Уфы. Правоохранителями был организован объезд по встречной полосе.

Прокуратура Кармаскалинского района Башкирии начала проверку по факту происшествия. Сотрудники прокуратуры намерены оценить соблюдение законодательства о дорожной деятельности ГИБДД, балансодержателем участка трассы, где случилась авария, и дорожной службой.

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