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Один человек погиб, пять попали в больницу в ДТП с 22 машинами в Башкирии

Происшествия

Обстоятельства массового ДТП выясняют правоохранители в Башкирии.

Один человек погиб, пять попали в больницу в ДТП с 22 машинами в Башкирии

По информации регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл 26 декабря на 47 км трассы Уфа — Оренбург на территории Кармаскалинского района.

Согласно предварительным данным полиции, участниками аварии стали 22 автомобиля.

"Известно, что в аварии один человек погиб. В больницу доставлены пять человек", — говорится в сообщении ГИБДД.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и работники экстренных служб.

Сообщается, что движение в направлении Уфы в районе ДТП закрыто. Полицейские организовали объезд через встречную полосу.

Сотрудники ГИБДД уточняют подробности произошедшего.

21 декабря массовое ДТП произошло в Москве в районе съезда с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект. Участниками аварии стали 13 автомобилей. По данным полиции, ДТП произошло из-за автомобиля Ford, водитель, которого не справился с управлением.

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Автор: Владимир Васютченко
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