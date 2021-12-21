Массовое ДТП с 13 машинами произошло в Москве

Авария с участием 13 автомобилей случилась в Москве 21 декабря.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении МВД, ДТП произошло около 10.00 в районе съезда с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект.

В результате инцидента автомобили получили механические повреждения.

Авария стала причиной затруднения движения. В связи с этим правоохранители просят водителей искать объездные пути.

В ГИБДД Москвы сообщили, что инцидент произошёл из-за автомобиля Ford, водитель, которого не справился с управлением. В настоящее время его проверяют на состояние опьянения.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в числе участников ДТП оказались такси, машины каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.

По словам собеседника агентства, в результате аварии пострадал один человек.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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