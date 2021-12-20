Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Мурманском

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Мурманской области 20 декабря.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, авария случилась утром в понедельник в посёлке Междуречье Кольского района. Там на дороге местного значения столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

В результате происшествия один человек погиб, 14 получили травмы. Сообщается, что троим пострадавшим потребовалась госпитализация. Остальные лечатся амбулаторно. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, 1 декабря в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса. Он врезался в припаркованный у обочины большегруз на девятом километре трассы Елабуга — Гари — Абалач.

В результате ДТП один человек погиб, 21 пострадал. В связи с инцидентом на трассе Елабуга — Гари — Абалач сотрудники прокуратуры Татарстана решили проверить соблюдение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок.

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