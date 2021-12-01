Один человек погиб, 21 пострадал в ДТП с автобусом и фурой в Татарстане

Обстоятельства ДТП с участием вахтового автобуса и большегруза под Елабугой выясняют правоохранители в Татарстане.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД, инцидент произошёл 1 декабря в 6.30 на девятом километре трассы Елабуга — Гари — Абалач.

По предварительным данным, там вахтовый автобус врезался в припаркованную у обочины фуру.

По информации республиканского министерства здравоохранения, в результате происшествия один человек погиб, 21 пострадал. Один из них отказался от госпитализации. Остальных направили в больницу скорой медицинской помощи города Набережные Челны.

Сейчас на месте аварии полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Сообщается, что в связи с происшествием на трассе Елабуга — Гари — Абалач республиканская прокуратура решила проверить соблюдение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. На место ДТП уже выехал елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов.

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