Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае

Обстоятельства гибели троих детей в результате ДТП с участием снегоуборочного поезда выясняют следователи в Алтайском крае.

По информации Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошёл 29 ноября в 8.45 на железнодорожном переезде, который расположен на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская.

Там легковой автомобиль, нарушив правила дорожного движения, выехал на рельсы на запрещающий сигнал, когда к переезду приближался снегоуборочный поезд.

Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в результате ДТП погибли трое находившихся в легковушке восьмилетних детей — девочка и два мальчика.

По предварительным данным, за рулём машины находилась учительница одной из сельских школ, которая везла учеников домой. Её, а также ещё одного находившегося в автомобиле ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В настоящее время в связи с инцидентом на железнодорожном переезде следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела планируется, в частности, провести проверку по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учёбы и обратно. Действия работников образования оценят на предмет халатности.

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