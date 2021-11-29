Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с шестью машинами на Кубани

Большегруз и пять легковушек попали в ДТП на трассе в Краснодарском крае 29 ноября.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, инцидент произошел в Усть-Лабинском районе неподалёку от станицы Воронежской.

Согласно предварительным данным регионального ГИБДД, около 6.00 на 39-ом километре трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края автомобиль Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с прицепом. После столкновения тот в свою очередь оказался на "встречке", где произошло столкновение с легковыми машинами Peugeot, Mazda, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114.

В результате происшествия находившийся за рулём Opel мужчина 1965 года рождения погиб.

Водителя и пассажира ВАЗ-2112, а также одного человека из салона Peugeot доставили в больницу.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД организовали на месте аварии реверсивное движение.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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