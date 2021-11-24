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Автобус со студентами из Севастополя попал в ДТП в Карелии: пострадали шестеро

Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Карелии 24 ноября.

Автобус со студентами из Севастополя попал в ДТП в Карелии: пострадали шестеро

Согласно информации республиканского управления МВД, инцидент произошёл на 306-м километре трассы А-121 "Сортавала" в Питкярантском районе.

Там съехал в кювет и опрокинулся следовавший в Сортавалу автобус, в котором находились два водителя, экскурсовод, а также 34 туриста, среди которых — студенты Севастопольского государственного университета, находящиеся в Карелии на отдыхе.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при повороте налево.

В результате происшествия помощь медиков потребовалась шести пассажирам, пять из них доставили в больницу.

В региональном управлении МЧС сообщили, что для ликвидации последствий аварии привлекались шестеро спасателей, была задействована одна единица техники.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

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Автор: Владимир Васютченко
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