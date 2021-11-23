В Болгарии назвали две версии ДТП с автобусом, в котором погибли десятки человек

Болгарские следователи рассматривают две основные версии аварии с автобусом, в результате которой погибли несколько десятков человек. Об этом сообщил глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

"Рассматриваются две основные версии причин происшествия — ошибка водителя или внезапная техническая неисправность", — цитирует Сарафова ТАСС.

Автобус, следовавший из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП в ночь на вторник, 23 ноября, на 31-ом километре трассы "Струма". Он врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся.

Согласно предварительным данным, в автобусе ехали 52 человека. Жертвами ДТП стали 45 из них, в том числе 12 детей. Глава МВД Болгарии Бойко Рашков предположил, что число жертв аварии может увеличиться.

"Тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число", — сказал министр.

Он пояснил, что в Турцию из Северной Македонии выезжали четыре автобуса с туристами. Некоторые из них в пути могли пересесть в автобус, позже попавший в ДТП.

Сообщается также о семерых пострадавших в аварии с автобусом. Их госпитализировали.

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