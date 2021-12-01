Газовую атмосферу на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стабилизировали.
Как рассказали ТАСС в МЧС, вести разведку там всё равно пока нельзя.
В ведомстве также рассказали, что мероприятия по созданию безопасности в шахте обсудили со специалистами ведомства и работников Научного центра ВостНИИ. На техническом совете решили вести дополнительное бурение трёх скважин.
Все работы ведутся круглосуточно.
Pravda.ru писала, что 30 ноября на "Листвяжной" пока приостановили работы: там снова повысилась концентрация метана.
В тот день на поверхность из "шахты подняли 11 тел погибших.
Взрыв метана в шахте "Листвяжная" произошел утром 25 ноября. Погибли 51 человек, среди них пять горноспасателей.
Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали.
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