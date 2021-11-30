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На "Листвяжной" пока приостановили работы: снова повысилась концентрация метана

Происшествия

На шахте "Листвяжная" снова повысилась концентрация метана. 

Как пишут РИА Новости, работы по транспортировке тел погибших пока приостановлены.

Спасатели установили местонахождение тел 18 человек. 10 из них уже подготовили к подъему на поверхность.

Всего на 31 ноября нашли тела 29 погибших. 11 из них подняли на поверхность.

Как ранее писала Pravda. Ru, взрыв на шахте произошел 25 ноября. Погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Предварительная версия ЧП — взрыв метана.

После трагедии на "Листвяжной" в шахтах Кузбасса нашли 449 нарушений.

Родственникам погибших уже выплачивают компенсации. 

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Автор: Олеся Киреева
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