В Кемеровской области врачи наблюдают 76 пострадавших в ходе взрыва на шахте "Листвяжная".
По данным на 28 ноября, в местных стационарах лечатся 64 человека. Состояние четырёх пациентов медицинские специалисты оценивают как тяжёлое. Также врачи сообщили о 14 людях, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные участники происшествия чувствуют себя удовлетворительно. Ещё 12 человек лечатся дома.
"Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов", — добавили представители правительства Кузбасса.
Трагедия в Кемеровской области случилась 25 ноября. На местной шахте произошло задымление. В это время работали 285 сотрудников. Погибли 51 человек, в том числе спасатели. По предварительной информации, причиной задымления оказался взрыв метана. На данный момент возбуждено уголовное дело. По подозрению в преступлении арестовали:
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