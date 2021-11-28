Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до 76

В Кемеровской области врачи наблюдают 76 пострадавших в ходе взрыва на шахте "Листвяжная".

По данным на 28 ноября, в местных стационарах лечатся 64 человека. Состояние четырёх пациентов медицинские специалисты оценивают как тяжёлое. Также врачи сообщили о 14 людях, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные участники происшествия чувствуют себя удовлетворительно. Ещё 12 человек лечатся дома.

"Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов", — добавили представители правительства Кузбасса.

Трагедия в Кемеровской области случилась 25 ноября. На местной шахте произошло задымление. В это время работали 285 сотрудников. Погибли 51 человек, в том числе спасатели. По предварительной информации, причиной задымления оказался взрыв метана. На данный момент возбуждено уголовное дело. По подозрению в преступлении арестовали:

сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина;

руководителя шахты и его заместителей Сергея Махракова и Андрея Молоствова,

главу участка Сергея Герасименока.

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