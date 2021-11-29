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В шахтах Кузбасса нашли 449 нарушений после трагедии на "Листвяжной"

Происшествия

После ЧП на "Листвяжной" эксперты проверили другие шахты Кузбасса и нашли 449 нарушений законодательства о труде, промышленной и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В шахтах Кузбасса нашли 449 нарушений после трагедии на "Листвяжной"

Как уточнили в ведомстве, по факту несоблюдения установленных норм возбудили 180 дел об административных правонарушениях. Проверки проходили с 26 по 29 ноября в 31 шахте Кемеровской области. В них принимали участие сотрудники МЧС, Ростехнадзора, органов исполнительной власти, госинспекции труда.

"С начала проверок внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесён один протест, объявлено два предостережения. Возбуждено одно уголовное дело о халатности. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", — прокомментировали в Генпрокуратуре.

По словам специалистов, на многих шахтах не модернизированы системы позиционирования горнорабочих, плохо обеспечена доставка сотрудников на опасные участки. На некоторых предприятиях отсутствовали инструктажи по технике безопасности.

Трагедия, случившаяся 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белове, унесла жизни 46 шахтёров и пяти горноспасателей. Предварительная версия ЧП — взрыв метана.

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Автор: Юлия Миленина
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