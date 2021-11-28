Выживший на шахте "Листвяжная" планирует продолжить работать спасателем

Спасатель Александр Заковряшин, который выжил на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал о своих планах на будущее.

По словам спасателя, он вернётся на работу, как только вылечится и выпишется из больницы. Заковряшин отметил, что сделает это "без проблем". Также он рассказал о своём улучшенном самочувствии. Как подчеркнул спасатель, медицинские специалисты проводят нужное лечение.

"Страх у человека всегда будет присутствовать при каких-то экстренных ситуациях. От этого человеку не отделаться", — сказал Заковряшин, слова которого приводит РИА Новости.

Также в интервью в формате видео Заковряшин рассказал, как ему удалось спастись на шахте, где случилось ЧП. Он провёл под землёй около суток и выжил благодаря свежей струе воздуха. Когда Заковряшин двигался наверх, он ориентировался на этот поток.

Задымление на шахте произошло 25 ноября. По обновлённым данным, в ходе ЧП пострадали 126 человек, 17 из которых — горноспасатели. Известно, что во время трагедии погибли 51 участник происшествия. В стационарах находятся 63 человека. Дома лечатся 12 шахтёров.

Предварительная причина задымления — взрыв метана. На данный момент возбуждено уголовное дело.