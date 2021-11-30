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На поверхность из "Листвяжной" подняли 11 тел погибших

Происшествия

На месте трагедии в Кузбассе продолжаются работы, заявил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибири, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Согласно информации, из-под земли удалось поднять на поверхность тела 11 погибших при взрыве.

На поверхность из "Листвяжной" подняли 11 тел погибших

По сообщению Орлова, более 40 человек пострадавших в шахте остаются в больницах.

"На сегодняшнее утро подняты тела 11 погибших, из них — трёх горноспасателей. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На сегодня уже на госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 находятся на амбулаторном лечении", — цитирует Орлова РИА Новости.

Как отметил начальник главка, в некоторые места шахты до сих пор опасно отправлять спасателей из-за высокой концентрации метана. Для этого специалисты проводят специальный комплекс работ.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Кемеровской области. Из-за взрыва метановоздушной смеси погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Правоохранители задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Кроме этого, уголовное дело возбудили против сотрудников Ростехнадзора "о халатности".

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Мощнейший взрыв на шахте «Листвяжная»: шахтер найден живым. Последние новости
Автор: Екатерина Широкова
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