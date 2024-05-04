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CTG: уровень токсичного аммиака при циррозе можно снизить, если отказаться от мяса в один из приёмов пищи

Учёные выяснили, что мясо повышает уровень токсичного аммиака при циррозе печени

1:23
Здоровье

Если человек с циррозом печени откажется от мяса в один из приёмов пищи, то это может снизить уровень токсичного аммиака, считают учёные, проведя исследование.

Учёные выяснили, что мясо повышает уровень токсичного аммиака при циррозе печени
Фото: commons.wikimedia.org by Joxemai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В организме человека аммиак вырабатывается бактериями кишечника при переваривании пищи. Как правило, он перерабатывается в печени, а затем выводится почками. Наличие цирроза печени нарушает этот процесс и аммиак может нанести вред мозгу, например, возможно развитие печёночной энцефалопатии.

В исследовании учёных принимали участие 30 пациентов с циррозом. Их поделили на 3 группы: первая съела мясной бургер, вторая — бургер с котлетой из растительного мяса, третья — бургер с котлетой из бобов. помимо этого обед был дополнен картофелем фри с низким содержанием жира, водой и булочкой из цельнозерновой муки.

Через несколько часов у людей из первой группы уровень аминокислот в крови и моче, которые связаны с выработкой аммиака и печеночной энцефалопатией, был выше, чем у пациентов из второй и третей групп.

Исследователи призывают продлить исследования, чтобы выяснить влияние вегетарианской диеты на цирроз печени, пишет Clinical and Translational Gastroenterology (CTG).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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