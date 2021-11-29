Число пострадавших из-за ЧП на шахте "Листвяжной" превысило 90 человек

Количество пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области достигло 92 человек.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, госпитализированы 80 пострадавших, в том числе 45 горняков и 35 спасателей.

"За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18", — отметил представитель медслужб.

По его словам, 12 шахтёрам оказали амбулаторную помощь.

Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжной", предположительно, произошёл взрыв метановоздушной смеси. В результате инцидента погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.

По факту трагедии на "Листвяжной" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Правоохранители задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.

Кроме того, в связи с ЧП на шахте завели дело о халатности в отношении сотрудников Ростехнадзора.

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