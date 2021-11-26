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Выжившего нашли в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Происшествия

Власти Кузбасса заявили об обнаружении живого человека в шахте "Листвяжная", где накануне произошло ЧП.

Выжившего нашли в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу. Подробности уточняются", — сообщил Telegram-канал губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Согласно сведениям областных властей, 25 ноября на шахте "Листвяжной", предположительно, произошёл взрыв метановоздушной смеси.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали 46 шахтёров. Кроме того, погибли шестеро спасателей, шедших на помощь горнякам. В результате ЧП в больницах оказались 38 шахтёров и 11 спасателей.

По факту произошедшего на "Листвяжной" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.

Кроме того, в связи с инцидентом дело о халатности завели в отношении сотрудников Ростехнадзора.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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