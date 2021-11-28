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Выживший горноспасатель рассказал, что помогло ему спастись на шахте в Кузбассе

Происшествия

Спасатель Александр Заковряшин рассказал, как выжил после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Он был под землёй почти стуки.

Выживший горноспасатель рассказал, что помогло ему спастись на шахте в Кузбассе

Как сообщил Заковряшин, ему сохранила жизнь струя свежего воздуха. Благодаря этому потоку спасателей смог отдохнуть и продолжить перемещаться наверх. Он добавил, что ориентировался именно на струю свежего воздуха. Медицинские препараты не пригодились, отметил Заковряшин.

"Потом я уже выходил нагора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — сказал спасатель, слова которого цитирует РИА Новости.

По последним данным, из-за трагедии 25 ноября пострадали 76 человек. По информации пресс-службы регионального правительства, в стационаре лечат 64 пациента. Состояние четырёх из них врачи характеризуют как тяжёлое. Также известно, что у 14 человек состояние средней степени тяжести. Остальные участники ЧП на шахте чувствуют себя удовлетворительно. Ещё 12 пострадавших лечатся дома. Со всеми пациентами работают психологи и психотерапевты.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии правоохранителей, задымление на шахте произошло по причине взрыва метана.

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Мощнейший взрыв на шахте «Листвяжная»: шахтер найден живым. Последние новости
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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