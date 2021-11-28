Выживший горноспасатель рассказал, что помогло ему спастись на шахте в Кузбассе

Спасатель Александр Заковряшин рассказал, как выжил после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Он был под землёй почти стуки.

Как сообщил Заковряшин, ему сохранила жизнь струя свежего воздуха. Благодаря этому потоку спасателей смог отдохнуть и продолжить перемещаться наверх. Он добавил, что ориентировался именно на струю свежего воздуха. Медицинские препараты не пригодились, отметил Заковряшин.

"Потом я уже выходил нагора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — сказал спасатель, слова которого цитирует РИА Новости.

По последним данным, из-за трагедии 25 ноября пострадали 76 человек. По информации пресс-службы регионального правительства, в стационаре лечат 64 пациента. Состояние четырёх из них врачи характеризуют как тяжёлое. Также известно, что у 14 человек состояние средней степени тяжести. Остальные участники ЧП на шахте чувствуют себя удовлетворительно. Ещё 12 пострадавших лечатся дома. Со всеми пациентами работают психологи и психотерапевты.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии правоохранителей, задымление на шахте произошло по причине взрыва метана.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.