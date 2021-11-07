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В Багдаде неспокойно: на премьера Ирака совершено покушение

Происшествия

На резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Казыми в зелёной зоне Багдада неизвестные направили заминированный дрон. 10 человек из охраны политика пострадали.

В Багдаде неспокойно: на премьера Ирака совершено покушение

Террористическая атака на дом политика произошло минувшей ночью. По словам Аль-Казыми, он не получил никаких травм.

"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака. Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа", — написал премьер в своём Twitter-аккаунте.

Как передают местные СМИ, сейчас политик и его приближённые находятся в безопасном месте. Дом премьера существенно пострадал и власти считают материальный ущерб. Пока ни одна из групп не взяла на себя ответственность за покушение.

Ранее Pravda. Ru писала о покушении на президента Колумбии. В июне вертолёт лидера обстреляли с земли. Сам Иван Дуке не пострадал. По сообщению колумбийских властей, организатора нападения поймали, ведётся следствие.

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Автор: Екатерина Широкова
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