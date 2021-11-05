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"Бить начали без разговоров": пострадавший рассказал о драке в Новых Ватутинках

Общество

ГУ МВД Москвы опубликовало запись допросов всех участников драки в Новых Ватутинках. В частности, речь идет о том, что стало причиной конфликта.

"Бить начали без разговоров": пострадавший рассказал о драке в Новых Ватутинках

На видео, которое было опубликовано в социальных сетях в пятницу, видно, как несколько человек бьют мужчину, вместе с которым был ребенок.

Сам пострадавший заявил, что драка началась после того, как один из нападавших ударил ребенка по лицу.

"Как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него. Я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой", — рассказал мужчина.

Потом, сообщил он, они встретились у магазина, где началась драка. По словам пострадавшего, "начали бить без разговоров".

Трое нападавших задержаны, ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. В Москву приехали из Оренбурга на заработки, все являются гражданами России. По их словам, они просто задели случайного прохожего. А был ли рядом ребенок, не знают.

Изучением всех обстоятельств произошедшего сейчас занимаются в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на статью "покушение на убийство".

В Следственном комитете отметили, что был не только избит мужчина — нападавшие своими действиями угрожали жизни и здоровью ребенка. Александр Бастрыкин поручил оказать ребенку психологическую помощь и установить, не был ли ему причинен вред нападавшими.

Также будет проведена проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Видео ГУ МВД России по г.Москва с участниками драки в Новых Ватутинках
Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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