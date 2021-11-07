Задержали организатора нападения на президента Колумбии: "долго следили"

Спецназ Колумбии задержал предполагаемого организатора обстрела президентского самолёта в июне. По сообщению министра обороны страны Диего Молано, он является одним из лидеров террористической ячейки Революционных вооружённых сил Колумбии.

"Мы выследили и поймали его — человека по прозвищу Аурелио, предполагаемого организатора террористической атаки на вертолёт президента Ивана Дуке 25 июня в Кукуте. Сегодня его поймали в рамках спецоперации", — написал Молано в своём Twitter-аккаунте.

Вертолёт президента Колумбии обстреляли с земли. Оружие повредило судно, но сам Дуке не пострадал. С июня спецслужбы страны установили слежку за Аурелио. Властям удалось собрать доказательную базу, однако пока, сколько ему грозит за террористический акт и кто был у него в "подельниках" Минобороны страны не сообщают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.