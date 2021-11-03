Разбившийся Ан-12 принадлежал авиакомпании из Белоруссии

Ан-12, потерпевший крушение под Иркутском, принадлежал белорусской "Авиакомпании Гродно".

"При уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождём, ледяной дождь) самолёт "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населённого пункта Пивовариха", — говорится в сообщении на сайте министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Отмечается, что Межгосударственный авиационный комитет организует комиссию по расследованию катастрофы.

Ранее сообщалось, что причинами падения грузового самолёта Ан-12 в Иркутской области могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Самолет Ан-12 пропал с радаров в среду, 3 ноября. Он потерпел крушение под Иркутском. При падении борт загорелся. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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