Уголовное дело завели по факту падения Ан-12 под Иркутском

Следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением грузового самолёта Ан-12 в Иркутской области.

По информации Следственного комитета России, по факту инцидента завели дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Грузовой Ан-12 разбился в среду, 3 ноября, в районе села Пивовариха в четырёх километрах от Иркутска. При падении борт загорелся. Как сообщалось ранее, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В настоящее время его тушат.

Согласно сведениям СКР, на борту разбившегося Ан-12 находились шесть человек. По предварительным данным, выживших в результате крушения нет.

На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Среди возможных причин падения самолёта называют техническую неисправность, ошибку пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

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