Названы возможные причины падения Ан-12 под Иркутском

Причинами падения грузового самолёта Ан-12 в Иркутской области могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или непогода.

"Рассматриваются две основные версии крушения Ан-12 в Иркутской области — неисправность воздушного судна и плохая погода", — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник ТАСС в авиационных службах заявил, что самолёт мог упасть из-за ошибки пилотирования при заходе на второй круг.

"Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке", — сказал собеседник агентства.

По информации Сибирского авиационно-поискового спасательного центра, Ан-12 разбился при заходе на посадку на аэродром в районе села Пивовариха.

В МЧС сообщили, что самолёт, на борту которого находились восемь человек, после падения загорелся. Пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров, сейчас тушат.

По предварительным данным, выживших на месте происшествия не обнаружено.

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