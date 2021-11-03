Найдено место крушения самолёта Ан-12

Найдено место крушения самолета Ан-12, который вылетел сегодня, 3 ноября, из Якутска в Иркутск.

Как сообщает РЕН ТВ, самолёт упал в районе села Пивовариха. Предварительно, погибли два человека. Всего на борту было 8 человек.

Грузовой Ан-12 принадлежало белорусской компании "Гродно".

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