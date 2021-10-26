Помощь медиков после взрыва в Балтийске не понадобилась

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прибыл на место происшествия в Балтийске, где произошёл взрыв газа в жилом доме, и сообщил, что помощь медиков никому не потребовалась.

ТАСС процитировало главу региона:

"Самое главное, что пострадавших как таковых нет и погибших нет. Медицинская помощь никому не понадобилась".

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир дома.

Областной прокуратурой и следственным комитетом запланировано провести проверки.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что в Балтийске произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место, чтобы провести спасательную операцию и ликвидировать последствия произошедшего.

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