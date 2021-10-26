Во вторник, 26 октября, в Видном произошел взрыв газа в жилом доме, об этом рассказало Главное управление МЧС России по Московской области.
Ведомство проинформировало, что днем в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в городе Видное.
Спасатели выехали на место происшествия и привлекли специальную технику МЧС России.
РИА Новости сообщило, что специалисты скорой помощи осмотрели восемь человек, в том числе пятерых детей. По предварительным данным, госпитализация им не требуется.
Ранее Pravda.Ru писала, что в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв.
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