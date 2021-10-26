У следствия есть две версии взрыва газа в Набережных Челнах

Взрыв в результате утечки газа в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах мог произойти по двум причинам.

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан сообщил, что хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Следствие установило, что в квартире проживал мужчина, который злоупотреблял спиртным и состоял на учёте у врача-нарколога. Ведомство также пояснило, что с 2010 года газоснабжение у жильца было перекрыто специальной заглушкой по его собственному желанию.

Расследование продолжается, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение нескольких экспертиз на проверку пожарно-технических и строительных требований.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что увеличилось число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах.

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