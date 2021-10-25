В Набережных Челнах произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме

В Набережных Челнах в жилом пятиэтажном доме произошёл взрыв газа. Перекрытия на четвёртом и пятом этажах разрушились.

Взрыв газа Набережные Челны.

На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало или погибло в результате взрыва. По данным источника "Интерфакса", газ взорвался на четвёртом этаже, есть жертвы. Под завалами могут быть люди.

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