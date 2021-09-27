Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Ставропольском крае 27 сентября.
Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС, инцидент случился в Изобильненском городском округе. Газ взорвался на втором этаже пятиэтажки на улице Ленина. Взрыв не вызвал пожара.
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из дома 30 жильцов.
Сообщается, что в результате происшествия пострадал один человек. В МЧС отметили, что взрыв не повредил несущие конструкции здания. Пострадали межкомнатные перегородки и стёкла.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 16 сентября при взрыве газа в одном из домов города Тара Омской области пострадали два человека.
В ночь на 11 сентября газ взорвался в 16-квартирном доме в посёлке Солидарность Липецкой области, из-за чего обрушилась часть одной из стен. Погибли пенсионер, женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Шесть человек пострадали.
8 сентября взрыв газа прогремел в одной из девятиэтажек Ногинска. Частично обрушились три этажа здания. При этом погибли семь человек, 22 пострадали.
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