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Взрыв газа произошёл в жилом доме города Тары

Происшествия

В городе Таре Омской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По оперативным данным, травмы получили два человека, сообщили в управлении МЧС по региону.

Происшествие произошло около 3.30 по местному времени. Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые в момент взрыва находились в доме.

"Пострадавших людей передали сотрудникам скорой помощи. Из дома эвакуировали два 50-литровых газовых баллона. При этом один из них имел признаки утечки газа", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС, пострадавшая в результате взрыва газа женщина находится в настоящее время в реанимационном отделении, состояние другого пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в начале сентября взрывы газа произошли в жилых домах города Ногинска Московской области и в городе Екатеринбурге.

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Видео: момент взрыва дома в Ногинске: Первые кадры
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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