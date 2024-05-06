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Менопауза: как сохранить молодость и здоровье кожи

Как сохранить здоровье и молодость кожи в период менопаузы

1:54
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Менопауза, начинающаяся год после последней менструации, сопровождается падением уровня гормонов в женском организме, что может привести к изменениям в коже. В первые пять лет менопаузы уровень коллагена в коже может снизиться на 30%, а затем продолжает падать более постепенно, в среднем на 2% ежегодно. Это быстрое снижение уровня коллагена в первые годы менопаузы делает кожу менее упругой, что может привести к появлению морщин и потере ее упругости.

Как сохранить здоровье и молодость кожи в период менопаузы
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Кроме того, в период менопаузы кожа может стать сухой, что также может спровоцировать появление морщин, а также образование мешков под глазами и увеличение пор. Некоторые женщины могут столкнуться с проблемой гиперпигментации и пигментных пятен из-за изменения выработки меланина и чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Для защиты кожи от негативных последствий менопаузы важно использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше перед выходом на улицу. Также следует выбирать средства по уходу за кожей, содержащие ретинол или пептиды, которые способствуют увеличению уровня коллагена.

С увеличением чувствительности кожи и возможным появлением сыпи и раздражений важно выбирать увлажняющие средства без отдушек и салициловую кислоту для борьбы с прыщами. Избегайте средств, которые могут сушить кожу, и предпочтите увлажняющие пенки для умывания и кремы с гиалуроновой кислотой или глицерином.

При необходимости консультируйтесь с дерматологом для подбора оптимального ухода за кожей и решения проблем сухости и увядания. Не забывайте, что самолечение может привести к негативным последствиям, поэтому важно следовать рекомендациям специалистов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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