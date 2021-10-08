На "Газпромовском" заводе в Амурской области прогремел взрыв

На Амурском газоперерабатывающем заводе случился крупный пожар. По сообщению специалистов, произошла разгерметизация оборудования и утечка газа. Из-за этого случился взрыв.

"На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения — произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа", — сообщили на ГЗП "Интерфаксу".

ЧП случилось, когда рабочие запустили пусконаладочный процесс. По информации сотрудников, огонь быстро потушили. О пострадавших не сообщается.

Газоперерабатывающий завод в Амурской области принадлежит "Газпрому". Какой ущерб нанёс пожар, устанавливают специалисты.

Ранее Pravda. Ru сообщала о взрыве газа в Ставрополе. Газ взорвался на втором этаже пятиэтажки. Приехавшие на место спасатели в срочном порядке эвакуировали 30 человек. Из-за происшествия вылетели окна и пострадали межкомнатные стены. Несущая конструкция дома осталась неповреждённой.

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