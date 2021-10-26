В Калининградской области произошёл взрыв газа в жилом доме

В Балтийске Калининградской области произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме на улице Ушакова, 24. Очевидцы сообщает о пострадавших. Люди прыгают прямо из окон, чтобы спастись от пожара и задымления.

По данным Telegram-канала "Кеска", горят несколько квартир на первом этаже. Взрыв был такой силы, что в соседнем доме вылетели стёкла. На место происшествия прибыли экстренные службы. Сотрудники МЧС тушат пожар и эвакуируют жильцов.

Как сообщает Telegram-канала Mash, пострадал один человек. Предварительная причина взрыва — утечка газа.

Собеседник ТАСС в экстренных службах заявил, что многоэтажном доме взорвался баллон с газом. На место происшествия выехал глава Калининградской области Антон Алиханов.

В понедельник, 25 октября в Набережных Челнах произошёл взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. Пострадали несколько человек. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".