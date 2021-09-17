17 сентября в Воронежской области силовики с боем задержали мужчину, подозреваемого в подрыве полицейского отделения в Лисках и убийстве. Он оказал вооруженное сопротивление полицейским.
По версии правоохранительных органов, задержанный 52-летний Виктор Мирской устроил покушение на жизнь полицейских, взорвав отделения в Лисках. Мужчине также приписывают убийства 59-летней женщины и ее 20-летнего сына, вместе с 5-летним ребенком.
На задержание мужчины ушли сутки. Во время обыска дома Мирского, спецслужбы обнаружили детонатор подключенный к газовому баллону. Из-за этого правоохранителям пришлось прервать обыски.
Подозреваемого смогли взять под арест в соседнем поселение от его места проживания. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД Виктора Мирского заметили сотрудники ОМВД в автомобиль недалеко от села Студенок. Задержанный оказал вооруженное сопротивление, после чего полицейские применили огнестрельное оружие.
Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве нескольких человек, посягательстве на жизнь и незаконном хранение оружия.
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