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Полиция с боем задержала подозреваемого в подрыве райотдела в Лисках

Происшествия

17 сентября в Воронежской области силовики с боем задержали мужчину, подозреваемого в подрыве полицейского отделения в Лисках и убийстве. Он оказал вооруженное сопротивление полицейским.

Полиция с боем задержала подозреваемого в подрыве райотдела в Лисках

По версии правоохранительных органов, задержанный 52-летний Виктор Мирской устроил покушение на жизнь полицейских, взорвав отделения в Лисках. Мужчине также приписывают убийства 59-летней женщины и ее 20-летнего сына, вместе с 5-летним ребенком. 

На задержание мужчины ушли сутки. Во время обыска дома Мирского, спецслужбы обнаружили детонатор подключенный к газовому баллону. Из-за этого правоохранителям пришлось прервать обыски.

Подозреваемого смогли взять под арест в соседнем поселение от его места проживания. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД Виктора Мирского заметили сотрудники ОМВД в автомобиль недалеко от села Студенок. Задержанный оказал вооруженное сопротивление, после чего полицейские применили огнестрельное оружие.

  • Пострадавших и погибших нет. Мирскому была оказана своевременная медицинская помощь.

Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве нескольких человек, посягательстве на жизнь и незаконном хранение оружия.

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Автор: Денис Батенин
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