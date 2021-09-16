Baza: напавшего на отдел полиции в Воронежской области подозревают в убийствах

Подозреваемый в нападении на райотдел полиции в городе Лиски Воронежской области может быть причастен к убийству трёх человек, сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительной информации, после нападения на отдел полиции мужчина убил женщину и двоих детей в селении Каменка, после чего скрылся.

Телеграм-канал LifeShot сообщил, что убитой женщине был 59 лет. Кроме того, застрелены 19-летний молодой человек и пятилетний ребёнок.

По сведениям Mash, у подозреваемого был конфликт с потерпевшими.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Нападение на отдел полиции произошло 16 сентября около 5.30. По сведениям Baza, вооружённый автоматическим оружием неизвестный, который был одет в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию МВД на автомобиле и открыл по нему огонь. Затем он проник в отдел полиции и там привёл в действие некое взрывное устройство.

После этого нападавший скрылся. В результате инцидента ранение получил полицейский.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.