Подозреваемый в нападении на райотдел полиции в городе Лиски Воронежской области может быть причастен к убийству трёх человек, сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительной информации, после нападения на отдел полиции мужчина убил женщину и двоих детей в селении Каменка, после чего скрылся.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Нападение на отдел полиции произошло 16 сентября около 5.30. По сведениям Baza, вооружённый автоматическим оружием неизвестный, который был одет в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию МВД на автомобиле и открыл по нему огонь. Затем он проник в отдел полиции и там привёл в действие некое взрывное устройство.
После этого нападавший скрылся. В результате инцидента ранение получил полицейский.
В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.
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