Обыск дома подозреваемого во взрыве под Воронежем сорвался из-за минирования

Сотрудники правоохранительных органов, проводят обыски в поисках доказательств причастности к подрыву отделения полиции в Лисках Воронежской области. 16 сентября произошел взрыв, к которому был причастен неизвестный мужчина.

По информации ряда СМИ, подозреваемым может быть 54-летний Виктор М., проживающий в селе Волчанском. Как сообщает LIFE, при обыске дома подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили газовый баллон с подключенным к нему детонатором. Из-за чего правоохранителям пришлось отложить обыски.

Предварительно известно, что правоохранители отследили номер подозреваемого. Биллинг его телефона был зафиксирован в 8 км от дома – в соседнем селе Верхние Марки.

Ранее была версия, что причастный к подрыву может быть виновен в убийстве трёх человек. На данный момент неизвестно, является ли Виктор М. тем самым подозреваемым.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.