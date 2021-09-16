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Опубликовано видео взрыва в Лискинском отделе полиции

Происшествия

Появилось видео, которое запечатлело момент взрыва в отделении полиции в городе Лиски Воронежской области.

Судя по видеокадрам, от взрывной волны распахнулась входная дверь отделения полиции, расположенная напротив турникета. Видеоролик опубликовал Телеканал "360".

Ранее стало известно, что утром 16 сентября на отделение МВД России по Лискинскому району Воронежской области совершено нападение. Мужчина ворвался в здание полиции, произвёл взрыв и скрылся с места преступления на автомобиле "Нива" в направлении города Острогожск.

По данным следственного управления Воронежской области, до нападения на здание полиции подозреваемый совершил убийство знакомой семьи.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова
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