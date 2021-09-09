Сахалинец "распотрошил" плюшевого медведя и украл 3 миллиона рублей

По сообщению ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, кроме того, что подозреваемый похитил три миллиона рублей из медведя, вор украл золотые украшения и "заначку" в 20 тысяч из комода.

Личность подозреваемого установили. Оказалось, что к дочери потерпевшей пришёл в гости приятель, самой женщины дома не было. Каким образом мужчина узнал, что миллионы хранятся в плюшевом медведе, в органах не сообщили. Как и то, где во время кражи была его 18-летняя подруга, передаёт Сitysakh. ru. Теперь "потрошителю" плюшевых игрушек грозит немалый срок по статье кража, совершённая в особо крупном размере.

Ранее житель Набережных Челнов попался на "краже века". Мужчина залез в ларёк с мороженым и присвоил 10 коробок лакомства. При задержании оказалось, что всё награбленное он раздал случайным прохожим. Возбуждать против "Робин Гуда" уголовное дело не стали, пока не оценят нанесённый им ущерб.

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