Украденный вентилятор обернулся для вора отрезанными ушами

Двое жителей Нижегородской области были заключены под стражу после того, как они отрезали уши и палец своему собутыльнику за украденный вентилятор. В региональном СК РФ сообщили, что действия мужчин расцениваются как покушение на убийство.

По версии следствия, конфликт произошёл вечером 12 августа. Трое мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов деревни Елисеево Семейновского района и поссорились из-за того, что один из собутыльников украл у приятеля вентилятор. 54-летний мужчина не собирался возвращать украденное.

"Обвиняемые избили мужчину, отрезали ему кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге. Когда они отвлеклись, мужчине удалось скрыться с места происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Мужчине оказали медицинскую помощь, благодаря которой он остался жив.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

"Вину признал только один фигурант уголовного дела, второй обвиняемый свою причастность к совершению преступления отрицает", — заключили в ведомстве.

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