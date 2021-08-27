В Новосибирской области пенсионер может получить уголовный срок за вырубку леса

Правоохранители подозревают 68-летнего жителя Новосибирской области в противозаконной вырубке леса на 65 миллионов рублей. По данным обвинения, пенсионер 12 раз пилил деревья в Сузунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По словам следователя, мужчина с июля 2018 года по май 2019 года с помощью фальшивых документов вырубал деревья. Предположительно, обвиняемый нарушал закон вместе с помощниками. Ему запретили покидать Россию.

"Всего в ходе следствия установлено и задокументировано 12 эпизодов преступной деятельности с причинением ущерба в размере свыше 65 миллионов рублей", — отметили сотрудники полиции.

Уголовное дело лесоруба отправили в суд. Если он признает пенсионера виновным, то предполагаемый преступник получит штраф три миллиона рублей или лишение свободы на семь лет.

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